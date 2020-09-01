Народный депутат от партии "Слуги народа" Евгений Шевченко угрожал в социальных сетях фотокорреспонденту издания #Буквы Яну Доброносову из-за фото, сделанного на заседании парламента.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня, 1 сентября, спикер Верховной Ради Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию Парламента. В заседании принимали участие и журналисты, которые традиционно ведут съемку в зале.

В объектив фотокорреспондента издания #Буквы Яна Доброносова попал, среди прочих, народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко (избран по округу №76, Запорожская область).

Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания — начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях.

“Насобирал себе порохоботов в друзья. Молодец, держи дальше”, — написал нардеп.

“Придется взять фотоаппарат, и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади”, — добавил он.