Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня, 1 сентября, спикер Верховной Ради Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию Парламента. В заседании принимали участие и журналисты, которые традиционно ведут съемку в зале.
В объектив фотокорреспондента издания #Буквы Яна Доброносова попал, среди прочих, народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко (избран по округу №76, Запорожская область).
Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания — начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях.
“Насобирал себе порохоботов в друзья. Молодец, держи дальше”, — написал нардеп.
“Придется взять фотоаппарат, и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади”, — добавил он.
- Напомним, угрозы в адрес фотокорреспондентов издания от представителей этой политсилы звучат не впервые. В октябре во время голосования в парламенте нардеп от “Слуги народа”, тогдашний председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
- Выступая с трибуны Верховной Рады Богдан Яременко, объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания парламента, является уголовным преступлением, за которое журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.