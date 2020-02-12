Доверие россиян к президенту Российской Федерации Владимиру Путину за два года снизилось практически в два раза - с 59% до 35%.

Об этом свидетельствуют данные январского опроса “Левада-центр”.

В период с 23 по 29 января у 1603 россиян поинтересовались, каким политикам они доверяют или не доверяют. При опросе необходимо было самостоятельно назвать по 5 – 6 фамилий.

Существенно снизился уровень доверия к президенту страны Владимиру Путину.

В ноябре 2017 года о доверии президенту заявляли 59% респондентов. В январе 2020 года таковых стало 35%.

В рейтинге политиков, которым россияне не доверяют, динамика практически такая же. В ноябре 2017 года тех, кто не доверяют Путину, было 7%, а в январе 2020 года таковых стало 12 %, то есть так же – практически в два раза.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.