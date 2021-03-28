По состоянию на 16:00 явка на довыборах в Верховную Раду в двух одномандатных округах составила 16,18% в Донецкой и 23,72% в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Явка избирателей на указанное время составила 16,18% в округе №50 и 23,72% в округе №87.

Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 8,20% и 7,71% соответственно.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей в ОВО №50 состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

Почему были назначены довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.