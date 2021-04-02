Гражданская сеть ОПОРА посчитала, сколько политсилы потратили денег на политическую рекламу в Facebook накануне и во время довыборов в Верховную Раду.

Отчет по итогам анализа опубликован на сайте ОПОРА.

Так, с 1 по 30 марта использовали платную рекламу 1353 страницы украинских политиков, партий, СМИ и т.д. Всего таких сообщений было 10 505. Из этого количества 6,67% рекламных политических публикаций не содержали соответствующей маркировки, чем нарушали правила соцсети.

На сообщения политического содержания в Facebook, которые транслировались в Украине, в общем потратили от 190 486 до 298 286 долларов. Это значительно больше, чем в марте прошлого года (107 722 — 188 407 долларов). Больше всего денег потратили 26 марта — 9,6 тысяч долларов.

Почти 12% показов политической рекламы в марте были ориентированы на Ивано-Франковскую область, 3,4% — в Донецкую область.

“Эти цифры свидетельствуют о том, что социальные сети для взаимодействия с избирателями активно использовали кандидаты на промежуточных выборах народных депутатов в 50-м и 87-м избирательных округах”, — отметили в ОПОРА.

В марте в фокусе рекламодателей оставались пользователи из Львовской области (6,9%), Днепропетровской области (6,7%) и Киева (6%). Самая большая доля рекламного политического контента в марте предлагалась женской аудитории, в основном 55-64 лет (16,6% просмотров) и 45-54 лет (12,9%).

Кто тратил на Facebook-рекламу больше всего?

Десять крупнейших рекламодателей потратили на политическую рекламу почти 61,5 тысяч долларов. Среди них были кандидаты от “Слуги народа” и “За майбутне” на довыборах в парламент Василий Вирастюк и Александр Шевченко. Кроме них — двое политиков (Арсений Яценюк и Игорь Палица), три партии (“Слуга народа”, “Голос”, “За майбутне”). Также в топе телеканал “Перший незалежний”, основанный бывшими сотрудниками “каналов Медведчука”.

Александр Шевченко потратил на политическую рекламу всего — 16 338 долларов за рекламу 272 публикаций политического содержания. Его реклама была ориентирована на пользователей из Ивано-Франковской области (преимущественно женщин). В постах шла речь о визитах Шевченко в населенные пункты и церкви, о благотворительных акциях, участии в эфирах и тому подобное.

В день голосования (28 марта) публикация рекламы ни была прекращена. В то воскресенье появились 5 рекламных объявлений с призывом прийти проголосовать и “выбрать того кандидата, в народные депутаты, которого выбрало сердце”.

Также на странице политика был опубликован самый дорогой пост марта — поздравление с “праздником весны” (от 1000 до 1500 долларов на продвижение).

На втором месте по расходам на рекламу — “Слуга народа”. На почти 300 постов потратить 9542 долларов. В сообщениях шла речь о решениях партийцев, предоставляли разъяснения касателньо позиций по тем или иным вопросам. Отдельный ряд постов касались выдвиженца “слуг”в Ивано-Франковской области Вирастюка и подсчета голосов в его округе. На третьей позиции по расходам — ​​страница бывшего премьера Арсения Яценюка, которая в марте транслировала 263 объявления стоимостью 8048 долларов. Его политическая реклама ориентирована на показы во всех регионах Украины, кроме Луганской области. На четвертом месте — “За майбутне”. Партия потратила 7526 долларов на 98 публикаций. Часть рекламного контента на странице посвящена установлению результатов выборов в 87-м избирательном округе и победе, по мнению партии, их выдвиженца Александра Шевченко. Пятерку замыкает страница телеканала “Пеший незалежний”, созданная 12 февраля 2021. На 19 постов страницы канала потратила 4499 долларов. Контент на странице посвящен критике запрета вещания подсанкционных телеканалов, различных инициатив власти и вакцины Covishield. Целевая аудитория — женщины старше 55 лет со всей Украины. Далее идет лидер партии “За майбутне”, соратник олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица. На 26 мотивационных постов и постов о его позиции по различным вопросам потратили 3674 доллара. Целевая аудитория — женщины в возрасте 55+ преимущественно из Львовской, Закарпатской, Днепропетровской областей. Женское движение “За майбутне” рекламировало 194 поста о собственных инициативах и деятельности представительниц. 3630 долларов за них заплатила политпартия “За майбутне”. Активно рекламировали в соцсети инициативу президента Владимира Зеленского “Всеукраинский Форум Украина 30”. На посты страницы потратили 3058 долларов в марте, 6947 долларов в целом. Целевая аудитория разнообразна по возрасту, полу и месту жительства. На предпоследнем месте в топ-10 кандидат “слуг” на 87-м округе Василий Вирастюк. В марте на политическую рекламу в Facebook он потратил гораздо меньше своего оппонента — только 2767 долларов на 78 сообщений. Замыкает десятку крупнейших рекламодателей марта страница политической партии “Голос”. На 19 постов потратили 2383 долларов. В то же время эта политсила является самым крупным плательщиком за политический рекламный контент в украинском Facebook (около 295,5 тыс. долларов с июня 2019).