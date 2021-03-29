Народным депутатом по итогам промежуточных выборов в округе №50 (Донецкая область) может стать мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На основании данных 99,1% обработанных протоколов, за Андрея Аксенова отдано 65,53% (или 19 809) голосов.

Далее идет представитель “Партии Шария” Валентин Рыбин с 12,93% и кандидат от “Европейской Солидарности” Юлия Кузьменко – 6,67%. У остальных кандидатов менее 5%.

Общественный активист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский написал, что Аксенов в 2014 году организовывал “референдум “ДНР” в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где был поселковым головой.

По словам Казанского, никто не заставлял Аксенова проводить “референдум “ДНР”. Боевиков тогда в Доброполье и Новодонецком не было – город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные.

“После начала войны Аксенов сбежал в оккупированный Крыму и получил там российский паспорт”, – отметил Казанский.

Данные его российского паспорта в базе Федеральной налоговой службы РФ.

В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. Что касается организации незаконного референдума отвечал: “Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос”.

В 2018-м Аксенова задержали правоохранители по делу, которое не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции – подделке документов, растрате имущества. Аксенов сразу бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся – сказал, что лечился.

“Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел второй раз стать мэром Доброполье, а теперь – избрался в Верховную Раду”, – добавил Денис Казанский.