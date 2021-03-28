Результаты экзит-пола на 87 избирательном округе свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятия кандидата "Европейской Солидарности" в пользу Руслана Кошулинского были правильным шагом.

Об этом говорится в заявлении партии.

В заявлении указано, что партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных украинских сил.

“Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от “ЕС”, не смогли публично поддержать Руслана Кошулинского, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата”, – отмечается в заявлении.

Довыборы в парламент зафиксировали разочарование избирателей в партии власти, отмечают в “Европейской солидарности”, ведь кандидату от “Слуги народа” не помогла личная поддержка президента Украины Владимира Зеленского, который за день до выборов работал его ВИП-агитатором и в прямом эфире обсуждал с кандидатом вакцинации в Ивано-Франковской области, которая оказалась в красной зоне из-за безответственности владельцев “Буковеля”.

Также партия призвала всех участников избирательного процесса сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победы Руслана Кошулинского.

Кроме того, в партии отметили, что третье место кандидата от “ЕС” Юлии Кузьменко в Донецкой показали безальтернативность партии как демократической оппозиционной партии, способной мобилизовать проукраинский электорат южных и восточных областей.

“Это при том, что кампания проходила без участия самого кандидата, чьи права грубо нарушались властью. Под давлением Банковой суд не отпустил Юлию Кузьменко на поруки депутатов. Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса. Жаль, что другие демократические партии не поддержали единого кандидата от “ЕС”, тогда бы результат Кузьменко был бы более убедительным”, – отметили в заявлении.

На этих довыборах партия показала готовность к настоящему объединения патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу, говорится в заявлении.

“Путь к объединению – безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды”, – резюмировали в партии.