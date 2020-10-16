Подробнее об этом #Буквам рассказал адвокат Назар Черный.

По его словам, уголовная ответственность за коррупционные преступления не является прерогативой исключительно госслужащих или должностных лиц. В большинстве случаев она распространяется на работников и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций частной формы собственности.

Зеленский предложил ввести пожизненное заключение для коррупционеров, опираясь на несколько статей Уголовного кодекса. Одной из них является статья 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Часть 1 этой статьи предусматривает, что субъектом предусмотренного ею преступления может быть любое лицо, а часть 5 позволяет привлекать к ответственности любое лицо, допустившее присвоение или растрату чужого имущества, находящегося в его ведении.

“Однако самым простым примером является, пожалуй, статья 364-1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Здесь уже прямо говорится о работниках частных предприятий, учреждений и организаций, зато чиновники даже не упоминаются. Статья 365-2 предусматривает то же самое для аудиторов, нотариусов, оценщиков, экспертов, арбитражных управляющих, частных исполнителей “, – сообщил адвокат.

Юрист также отметил довольно анекдотический момент инициативы президента. Согласно статье 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований), футбольного арбитра, которого заподозрят в противоправном судействе, могут также отправить за решетку пожизненно.