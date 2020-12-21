В будущем предоставление свидетельства о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Европейский Союз.

Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий во время онлайн-брифинга.

Точицкий отметил, что нужно дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах ЕС, а затем говорить о том, надо ди сделать обязательным требованием для въезда украинцев предоставления сертификата о вакцинации.

“Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза. Не исключаю, потому что в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, справки о том, что ты вакцинирован сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС. Приблизительно так”, – отметил Точицкий.