В преддверии Нового года в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом проинформировали в Укргидрометцентре.

Стоит отметить, что в южных и восточных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на территории незаконно аннексированного украинского Крыма осадки не ожидаются.

“31 декабря в южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, кроме юга, порывы 15-20 м/с”, – отмечается в сообщении.

Температура днем составит 1-6° тепла, а в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве сегодня будет прохладно и ветрено. Утром будет малооблачно, однако уже во второй половине дня и вечером выпадет небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем составит 2-4° тепла, а в новогоднюю ночь около 0°.

“Однако учитывайте порывистый северо-западный ветер, ведь он добавит дискомфорта. На столичных дорогах будет наблюдаться гололедица, поэтому водители – будьте особенно осторожны!” – сообщили синоптики.

Стоит отметить, что сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

“31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

1 января в центре, на востоке и на юге Украины будет облачно с небольшими осадками – мокрым снегом. В то же время во Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, а днем от 1° мороза до 5° тепла.