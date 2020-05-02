В воскресенье, 3 мая, практически на всей территории Украины пройдут дожди и грозы.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

“3 мая в Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью на Левобережье преимущественно без осадков”, – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит в среднем 7-12°, а днем 18-23° тепла. В западных же областях днем будет немного прохладнее: столбики термометров поднимутся до 14-19°.

В Киеве также ожидаются дожди. Температура ночью составит 10 – 12 градусов тепла, днем – до 21 градуса.