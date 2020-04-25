На выходные, 25 и 26 апреля, в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, в воскресенье в ряде регионов Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

“Штормовое предупреждение по Украине!!! Днем 25 апреля в западных, центральных, южных и большинстве северных областей, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)”, – отмечается в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 26 апреля, в Украине временами дождь, ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем в Харьковской области местами ожидаются сильные осадки.

Температура ночью составит в среднем 4-9° тепла, днем 12-17°, а на крайнем юге и востоке до 20°.

В Киевской области 26 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, по области местами значительный дождь, днем без осадков. Температура по области ночью составит 4-9° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 6-8°, днем 13-15°.

В Киевской городской госадминистрации также предупредили о сильных порывах ветра 25 и 26 апреля.

Жителей столицы призывают:

• плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.