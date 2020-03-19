Уже в ближайшие выходные в Украину придет ощутимое похолодание.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“В субботу-воскресенье в Украину заходит существенное похолодание, антициклон Юрген… Начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание (Юг и Восток еще в субботу побудут в тепле, но недолго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже к минусам”, – пишет синоптик.

По ее словам, холодная погода продлится около недели, а уже “ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться”.

Что касается пятницы, 20 марта, – Дня весеннего равноденствия – то в Украине еще будет преобладать теплая погода. Температура воздуха на севере составит +9 – +12 градусов.

На остальной территории Украины 20 марта ожидается +10 – +14 градусов тепла. В южной части, в большинстве центральных регионов и на Закарпатье синоптик прогнозирует +13 – +17 градусов. Дожди завтра наиболее вероятны в западных областях Украины и на Юге.

В Киеве завтра ожидается +10 – +11 градусов тепла, без осадков.