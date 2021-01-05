Соответствующее заявление опубликовано на сайтеГП.

Отмечается, что предприятие лишено финансирования для осуществления своей операционной деятельности с начала года.

“Министерство здравоохранения Украины не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год, который был заранее направлен на МОЗ”, — говорится в заявлении.

Без согласования финансового обеспечения предприятие не может принимать и развозить товары. Это касается лекарств и медизделий, закупленных по госпрограммам МОЗ. Речь идет о таких направлениях, как онкология, гемофилия, ДЦП, рассеянный склероз, АРВ терапия, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных и тому подобное. Также это касается товаров, необходимых для борьбы с COVID-19: защитных костюмов и халатов, медицинских масок, экспресс-тестов на определение антигена и тому подобное.

Кроме того, в “Медзакупках” информируют о невозможности продолжения сбора информации, необходимой для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19.

“Под угрозой функционирования нашей системы MedData, поскольку необходимо провести закупку мощности серверов, на которых будет находиться система в текущем году (предварительный договор был ограничен 2020 годом). Напомним, что мы собираем данные из сотен больниц и лабораторий по всей Украине. Эти данные используются Кабинетом Министров Украины и СНБОУ для планирования эффективной борьбы с распространением болезни. Мы обеспечиваем техническую поддержку системы и всю ключевую коммуникацию по формированию данных”, — заявили на предприятии.

К тому же нарушена коммуникация предприятии с поставщиками, логистическими партнерами, Госказначейством, МОЗ, контрагентами, процесс проведения учета и антикоррупционной экспертизы контрагентов и т. д.

В связи с этим ГП “Медзакупки” обратилось к правительству и МОЗ с требованием утвердить финансовое обеспечение госпредприятия.

“Ежедневное промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, вредит репутации ГП, как надежного закупщика”, — отметили на предприятии.