Шведский музыкант Dr. Alban изменил свой пост о том, что Президент Украины Владимир Зеленский помог ему с въездом в Украину.

Соответствующий пост можно прочитать в Instagram певца.

Уточняется, что в данный момент актуальный пост написан следующим образом:

“Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится… Был рад встрече с президентом.”

Ранее в том самом посту было написано так:

“Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе.”

Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.