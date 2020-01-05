Соответствующий пост можно прочитать в Instagram певца.
Уточняется, что в данный момент актуальный пост написан следующим образом:
“Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится… Был рад встрече с президентом.”
Ранее в том самом посту было написано так:
“Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе.”
Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.
- Ранее сообщалось, что шведского музыканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
- Певец выступил в новогоднем шоу “Вечерний квартал”. Он стал специальным гостем шоу.