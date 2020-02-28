19 активистам, которые принимали участие в столкновениях с полицейскими в Жмеринском городском совете, сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

“19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринском городском совете, применили физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание — до семи лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Среди них лидеры общественных объединений “Эдельвейс” и “Национальные дружины”.

“Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения — содержание под стражей”, — отметили в главке.

По состоянию на утром 28 февраля известно, что 10 сотрудников полиции обратились за медицинской помощью после столкновений. Из них 4 госпитализированы.