У вівторок, 18 травня, народні депутати від “Слуги народу” в офіційному чаті фракції обговорювали не завжди політичні теми

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, нардепів зацікавило вбрання їхньої ексколеги по фракції Анни Скороход. Вони жваво обговорювали фото #Букв, на якому зображено дракона на спині нардепки.

Її порінювали з колишньою депутаткою Надією Савченко.

Крім того, один з нардепів вирішив підняти тему несправного кондиціонеру у залі Верховної Ради.

“А в залі таки не працює кондиціонер? І які у нього плани на цю сесію?” – запитав хто з нардепів.

Крім того, депутати активно ділилися відеороликом про те, що введені проти контрабандистів санкції не продемонстрували результатів. В описі до ролика вказано, що контрабанда продовжує процвітати.

Сьогодні, 18 травня, о 10-й ранку розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. На 16:00 заплановано ще одне засідання. #Букви розповідали, як пройшов день у Верховній Раді.

Нагадаємо, що на 16:00 заплановано ще одне засідання Ради, де будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів. Народні депутати мають заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їхню відставку.