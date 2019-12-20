Это произошло в ходе заседания Верховной Рады, сообщают #Буквы.

Белькова вышла к трибуне ВР во время рассмотрения законопроектов о легализации игорного бизнеса.

Нардеп сравнила такую инициативу с выдачей лицензий на убийство.

“Меня зовут Ольга, и в моей семье есть человек, который зависим от азартных игр. То, что для вас называется сухо – лудомания (игровая зависимость, – ред.), для меня – кошмар моей жизни и драма в течение последних 8 лет. Зависимый в моей семье скрывал свою зависимость, но она начала развиваться в 19 или 18 лет. Поверьте, никто в моей семье никогда не отвел его ни в одно игральное заведение и не предложил ему играть. Я сама не была там и не играю в такие игры… Впоследствии поведение моего зависимого привела к потере друзей, лжи, постоянным долгам. Не помогали ни разговоры, ни запугивания, ни центры реабилитации, ни служба в армии, ни разрыв коммуникации с семьей”, – сообщила Белькова.

Она уточнила, что ее семья становилась объектом постоянных обращений кредиторов, угроз и шантажа.

В связи с этим нардеп отметила, что все предложенные законопроекты “фактически легализуют доступ молодежи с незрелой психикой” к игорным заведениям, начиная с 18 лет.

“Именно поэтому абсолютно недопустимыми являются те нормы законов, которые сегодня фактически легализуют доступ молодежи с незрелой психикой к этим заведениям, начиная с 18 лет. Особенно в онлайн-режиме. Как вы проверите их возраст там?.. Таких как мой сын сегодня в Европе от 1 до 6 %, и есть прямая корреляция между легализацией и всплеском зависимых. Эта болезнь не имеет барьеров – ни социальных, ни гендерных, ни возрастных. И если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии”, – подчеркнула Белькова.