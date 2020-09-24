Драма Валентина Васяновича "Атлантида" стала национальным претендентом на премию "Оскар" от Украины. Лента поборется за награду в категории "Международный полнометражный фильм".

Соответствующее решение принял Украинский оскаровский комитет, сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

В этом году участие в национальном отборе принимали 3 киноленты:

• драма “Атлантида” режиссера Валентина Васяновича;

• лирическая комедия “Мои мысли тихие” режиссера Антонио Лукича;

• документальная лента “Земля голубая, будто апельсин” Ирины Целик.

Стоит отметить, что мировая премьера “Атлантиды” состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году в секции “Горизонты”. Тогда картина получила историческую для Украины победу в указанной секции.

Что известно о фильме

События киноленты разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией.

Оккупированный Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания.

Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

По сюжету Сергей, солдат-ветеран, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством и который оказался в непригодной для жизни тогда Восточной Украине, после прекращения работы завода решает присоединиться к волонтерской группе, что проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к новой реальности. Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что лучшее будущее возможно.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры (ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ). Среди исполнителей – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда “Вернись живым” Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Продюсерами фильма выступили Валентин Васянович, Ия Мыслицкая (“Племя”) и Владимир Яценко (“Домой”, “Дикое поле”).

“Атлантида” уже имеет международный успех: фильм показали более чем 50-ти фестивалях.

Кроме награды на Венецианском кинофестивале, лента завоевала еще четыре Гран-при.

Ленту приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.

Кроме того, “Атлантида” вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Украинская премьера ленты состоится уже 26 сентября, в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля.

В украинский прокат “Атлантида” выйдет 5 ноября 2020 года.

93-я церемония вручения премии “Оскар” за достижения в области кинематографа состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе (США).

В данный момент организаторы престижной кинопремии принимают заявки от государств. Список номинантов на “Оскар” будет обнародован позже.