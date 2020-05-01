Об этом свидетельствует сюжет журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Журналисты зафиксировали, как Котвицкий, которого связывает 30-летняя дружба с министром МВД, проводил встречи в отеле Hyatt, работа которого запрещена постановлением КГГА, а также приезжал в бутик-ресторан Sanahunt, который, по словам персонала, работает только “на вынос”.

После того, как журналисты зафиксировали, что Котвицкий приезжал в отель, поинтересовались у администрации Hyatt – с какой целью. Те ответили, что встречи в отеле разрешено проводить их постоянным клиентам, если они на протяжении последних двух недель не были за границей, а температурный скрининг показал, что их температура тела в норме. При этом в номере могут одновременно находиться не более двух человек.

В целом журналисты трижды фиксировали, как Котвицкий приезжал в отель Hyatt.

Первый раз, 8 апреля, Котвицкий мог встречаться с нардепом и членом комитета ВР по вопросам бюджета Валерием Лунченко. Их машины после посещения отеля поехали на территорию бутика-ресторана Sanahunt.

На этой территории расположен ресторан Sanahunt Lounge. Там они были на протяжении двух часов и одновременно покинули территорию заведения.

Позже в комментарии “Схемам” Лунченко рассказал, что с Котвицким встречался в холле отеля Hyatt, а что касается Sanahunt – ответил, что не помнит, но в помещение точно не заходил.

Также журналисты фиксировали, как автомобиль Котвицкого несколько раз приезжал в МВД. Визиты происходили 9, 14 и 22 апреля.

Журналисты сделали акцент на том, что при въезде на территорию министерства всем посетителям проводили температурный скрининг, но автомобили Котвицкого и его охраны не проверяли. Более того, когда они заезжали, охранник отдавал честь машинам бизнесмена и друга министра МВД.

Аваков по этому поводу ответил журналистам, что всех посетителей министерства проверяют либо при въезде, либо при входе в само здание. При входе на этаж, где расположен кабинет министра, никого не пускают без масок и проведения дезинфекции рук.

“Игорь Котвицкий – мой 30-летний товарищ. Сейчас – не депутат. Рабочие вопросы не обсуждаем. Иногда, как мой внештатный советник, рассказывает мне о ситуации в Харькове и проблемах”, – прокомментировал Аваков.

Сам Котвицкий в комментарии журналистам рассказал следующее:

“Поскольку уже практически год я не занимаю никакой должности, связанной с осуществлением государственных функций или органов местного самоуправления, считаю, что мои встречи носят исключительно частный характер. Свою частную жизнь, которая предусматривает право на отношения с другими людьми, и деятельность профессионального и делового характера я не комментирую”.