Медиамагнат, политик, экс-премьер и один из самых богатых людей Италии Сильвио Берлускони поздравил фэшн-блогера Кьяру Ферраньи и ее мужа — рэпера Fedez (Федерико Лючия) с получением награды от властей Милана за помощь во время пандемии.

Об этом Берлускони сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, фэшн-блогер Кьяра Ферраньи и ее муж — рэпер Fedez, имея большую аудиторию в соцсетях, во время медицинского коллапса в Италии начали сбор средств для миланской больницы. Собранных денег (более 3 млн евро) хватило на построение нового отделения интенсивной терапии.

За такую ​​заслугу перед муниципалитетом 7 декабря, в День Святого Амвросия, власти Милана вручили супругам золотую награду Ambrogino d’oro.

Уже 8 декабря Сильвио Берлускони сообщил, что лично поздравил пару с получением награды.

“Я поздравил Кьяру Ферраньи и Федерико Лучию с Ambrogino d’oro, высшей наградой, которую присваивают тем, кто представляет мой город Милан. Горд знать, что она досталась двум успешным тридцатилетним, которые щедро взяли на себя обязательства в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Молодцы!”, — написал он, добавив скриншот разговора с супругами.

Как известно, Берлускони — итальянский политик, бывший премьер-министр Италии, один из самых богатых медиамагнатов страны (третий человек в списке самых богатых людей Италии по версии журнала Forbes в 2011 году). Он является владельцем ФК “Милан” и холдинга Fininvest, объединяющего около 150 компаний.

Даже после того, как Берлускони перестал быть премьер-министром в 2011 году, он продолжил поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным. В сентябре 2015 Берлускони посетил незаконно аннексированный Крым, где пробыл несколько дней и провел частную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ответ на это Украина запретила ему въезд на три года.

В 2014 году Берлускони критиковал США, НАТО и ЕС за “смешные и безответственные санкции” в отношении РФ, введенные в связи с агрессией на Донбассе и в Крыму. Он заявлял, что РФ “не может не защищать украинских граждан русского происхождения, которых она считает братьями”.