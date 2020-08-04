В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министр охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы видим, что тенденции к распространению коронавирусной болезни в мире не являются позитивными. И сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост количества случаев в Германии, Швейцарии. Значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовыми к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ – с октября по апрель“, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что МОЗ направит поручение областным госадминистрациям “подготовить коечный фонд” к возможному увеличению случаев гриппа и COVID-19.

“Мы должны подвести кислород к койкам, обеспечить противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время. Сейчас система охраны здоровья справляется с нагрузкой, которая есть. Но мы прогнозируем увеличение количества случаев”, – заявил Ляшко.

Главный санврач также призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного заболевания гриппом и COVID-19 и “уменьшить нагрузку на систему охраны здоровья”.

(На видео – с 37:30)