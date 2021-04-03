В 2021 году христиане во всем мире во второй раз празднуют Пасху, день Воскресения Иисуса Христа, в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Из-за карантинных ограничений в мире по-прежнему запрещено массово собираться на пасхальные богослужения, потому христианам предложили смотреть праздничные служения через Zoom.

Об этом сообщает The Washington Post.

В 2020 году многие христиане впервые услышали о таких понятия, как социальное дистанцирование, отслеживание контактов и динамика распространения коронавируса. Духовенство, которому запретили делать массовые собрания в день Воскресения Христово, пыталось адаптироваться к новой реальности.

В прошлом году священники показывали фото пустых скамеек в день Пасхи, безлюдных площадей напротив соборов и так далее. В этом году прийти в храм в день Пасхи можно будет ограниченному количеству людей, но в защитных масках. Священники призывают к семейному просмотру традиционной службы через Zoom.

Большинство христиан мира празднует Пасху уже в это воскресенье, 4 апреля.

Учитывая, что в мире началась массовая вакцинация от коронавируса, некоторые карантинные ограничения удается смягчить. Но, чтобы избежать массового скопления людей, во многих странах ввели “пасхальный локдаун”.

В Канаде на всех правительственных уровнях призвали не проводить массовые пасхальные собрания, особенно в закрытых помещениях.

“Я знаю, что говорил то же самое перед каждым большим праздником в прошлом году. Но на этот раз отличие в том, что ситуация все еще серьезная, хотя конец пандемии близок”, – сказал премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.

Папа Римский Франциск второй год подряд выступит с ежегодным пасхальным посланием на площади Святого Петра, на которой не будет прихожан.

В Южной Африке, где некоторые ограничения были сняты, в преддверии праздника религиозные собрания в помещении ограничили до 250 человек, а на открытом воздухе – до 500 человек.

Наиболее запретов, связанных с пандемией, накануне Пасхи ввели в странах Европы. В сравнении с мартом и апрелем 2020 года – это довольно легкие карантинные ограничения.

Франция, Германия, Ирландия, Испания и Италия ввели ужесточенные ограничения на передвижение и встречи на время пасхальных праздников.

Во Франции людям запрещено выезжать на расстояние более 10 км от своего дома. Бельгия запретила несущественные поездки из-за пределов страны, но разрешила движение внутри страны. Испания разрешила европейским путешественникам с отрицательными тестами на коронавирус въехать в страну, но передвижение между регионами ограничено. В Италии некоторые регионы назвали “красными зонами”. Тем, кто живут в таких регионах, запрещено выезжать куда-либо на празднование Пасхи. Однако итальянцы могут по-прежнему выезжать за границу, если сдадут тест на коронавирус, а приехать в страну можно с соблюдением карантина. Власти Великобритании ослабили ограничения после трехмесячной изоляции. В Чехии отменили ночной комендантский час, чтобы провести пасхальные мероприятия.

В Иерусалиме религиозные объекты, которые были закрыты в прошлом году, открыты для ограниченного числа верующих. В этой стране один из самых высоких уровней вакцинации населения от коронавируса. Но привычного паломничества не будет, поскольку въезд в страну по-прежнему ограничен.

В Австралии около 60 тысяч человек в день могут посетить Королевское пасхальное шоу в Олимпийском парке Сиднея. Но при этом введена специальная система отслеживания контактов.