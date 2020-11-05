Верховная Рада со второй попытки смогла принять изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, ранее сегодня нардепы провалили голосование: не хватило одного голоса.

Из-за этого законопроект № 4100 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” был направлен в бюджетный комитет, после чего вновь передан в зал.

Для его рассмотрения спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Парламента.

В 12:00 оно таки состоялось. Законопроект о Бюджетном кодексе был единственным в повестке дня этого заседания.

Документ приняли в первом чтении без обсуждения. За законопроект проголосовали 253 нардепа.

Данный проект закона является бюджетообразующим.

Как проинформировали в пресс-службе Кабинета Министров, законопроектом предусмотрены ряд изменений в Бюджетный кодекс Украины, в частности:

• разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин и урегулирование основ межбюджетных отношений в связи с новым административно-территориальным устройством;

• определение государственных гарантий на портфельной основе и внедрение механизма возможности предоставления таких гарантий в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств портфеля кредитов;

• введение автоматического механизма возврата средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика;

• проведение операций привлечения Казначейством средств ЕКС (единого казначейского счета для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета);

• предоставление Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу (в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на государственный бюджет).