Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

“8 октября CPD объявила, что для здоровья и безопасности всех участников вторые президентские дебаты, запланированные на 15 октября в Майами, будут проведены виртуально. Впоследствии кампании двух кандидатов, которые прошли квалификацию для участия в дебатах, сделали серию заявлений относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 октября дебатов не будет, а комиссия сосредоточится на подготовке к финальным президентским дебатам, которые будут проходить в университете Бельмонт в Нэшвилле (Теннесси) 22 октября.