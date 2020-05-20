Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые чиновники времен беглого президента Виктора Януковича вернулись к управлению страной, так как не нашлось других профессионалов на эти должности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, так он пояснил, почему главой таможни стал Алексей Любченко.

В 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы, став заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы беглого президента Виктора Януковича до 2011 года.

По данным СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис Президента “на согласование”.

Зеленский утверждает, что Любченко утвердили по причине того, что другого профессионала на его место не нашли.

“По поводу таможни – это было решение министра финансов уволить Макса Нефьодова (экс-руководителя налоговой, – ред.). Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда”, – отметил Президент.

Он сказал, что для работы на таможне, как и в другом секторе, “мало быть компетентным и красивым”.

По его словам, он предлагал Нефьодову помощь силовых структур, чтобы побороть контрабанду, но тот отказался.