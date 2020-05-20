Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, так он пояснил, почему главой таможни стал Алексей Любченко.
В 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы, став заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы беглого президента Виктора Януковича до 2011 года.
По данным СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис Президента “на согласование”.
Зеленский утверждает, что Любченко утвердили по причине того, что другого профессионала на его место не нашли.
“По поводу таможни – это было решение министра финансов уволить Макса Нефьодова (экс-руководителя налоговой, – ред.). Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда”, – отметил Президент.
Он сказал, что для работы на таможне, как и в другом секторе, “мало быть компетентным и красивым”.
По его словам, он предлагал Нефьодову помощь силовых структур, чтобы побороть контрабанду, но тот отказался.
- Кабинет министров Украины в пятницу, 24 апреля, во время внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.
- Комментируя это, Нефьодов заявил, что гордится тем, что уволили не только его, а также связал решение правительства с тем, что его команда не была согласна “выполнять задачу”.
- Правительство объявило конкурс на должность нового главы Государственной налоговой службы, документы можно подать до понедельника 27 апреля включительно.