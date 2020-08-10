Текстові трансляції події ведуть білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by.

Увечері понеділка, 10 серпня, у містах Білорусі тривають акції протесту, пов’язані з результатами голосування на виборах президента. Учасники акцій вимагають повторного проведення виборів без можливості брати у них участь для чинного глави держави Олександра Лукашенка.

У Мінську акція мала розпочатися о 19 годині біля стели. Напередодні початку акції були закриті шість станцій метро та деякі торгові центри. Акція мала розпочатися біля стели, але там завчасно було встановлено пункти пропуску, поруч — стояли автобуси з правоохоронцями та автозаки.

Впродовж вечора протестувальники стягувалися у центр з різних кінців Мінську групами близько 100 осіб. У деяких місцях відбувалися заткнення з правоохоронцями.

Так до ТЦ “Корона”, де протестувальники переховувалися від правоохоронців, було стягнуто близько 100 людей у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками.