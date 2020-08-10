Текстові трансляції події ведуть білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by.
Увечері понеділка, 10 серпня, у містах Білорусі тривають акції протесту, пов’язані з результатами голосування на виборах президента. Учасники акцій вимагають повторного проведення виборів без можливості брати у них участь для чинного глави держави Олександра Лукашенка.
У Мінську акція мала розпочатися о 19 годині біля стели. Напередодні початку акції були закриті шість станцій метро та деякі торгові центри. Акція мала розпочатися біля стели, але там завчасно було встановлено пункти пропуску, поруч — стояли автобуси з правоохоронцями та автозаки.
Впродовж вечора протестувальники стягувалися у центр з різних кінців Мінську групами близько 100 осіб. У деяких місцях відбувалися заткнення з правоохоронцями.
Так до ТЦ “Корона”, де протестувальники переховувалися від правоохоронців, було стягнуто близько 100 людей у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками.
За даними ЗМІ, проти протестувальників було застосовано газ, гумові кулі. На вулиці Кальварійській, що біля ТЦ “Корона”, відкрили вогонь у бік протестувальників. В результаті було поранено журналістку видання “Наша Ніва”, ще двоє отримали легкі поранення.
Впродовж дня силовики неодноразово застосували проти мітингувальників шумові світлові та шумові гранати.
Близько 22 години кілька тисяч протестувальників зібралися на вулиці Пушкінській та на проспекті Переможців. За повідомленнями ЗМІ, протестувальники зводили барикади.
На Пушкінський для розгону учасників протесту було застосовано гранати, сильно поранено кількох осіб.
ЗМІ також повідомляють про масові затримання протестувальників у містах Барановичи та Гродно. У Бресті сутички між бійцями ОМОН та протестувальниками.
Офіційних даних про кількість затриманих осіб по країні та поранених під час протестів наразі немає.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі проводять нову акцію протесту.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.