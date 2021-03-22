С целью ограждения от массового распространения вирусной инфекции COVID-19 Второй Ипотечный Форум состоится 13 мая 2021 года.

Прошел уже год с тех пор, как Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости и Pro.Property провели Первый Ипотечный форум.

Вместе с представителями украинской власти, банковского сектора, бизнеса и международными экспертами искали пути для запуска ипотечного кредитования в Украине.

Пандемия и карантин несколько изменили фокус внимания общества, но не убрали вопрос ипотеки в долгий ящик.

За этот год многое изменилось:

Учетная ставка Нацбанка снижена до 6%.

Во многих банках появились ипотечные программы.

Создан “Укрфинжитло” – новый институт ипотечного кредитования.

По инициативе Президента Украины Правительство утвердило новый механизм доступной ипотеки с кредитной ставкой в ​​пределах 7% годовых.

Самое время снова встретиться и определиться с дальнейшими шагами по развитию ипотеки в Украине.

ВЕДЬ ИПОТЕКА – ЭТО ТОТ САМЫЙ НУЖЕН ШАНС ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ!

Приглашаются представители органов государственной власти: Кабинета Министров Украины, Минэкономразвития, Минфина, Минрегиона, Национального банка Украины, Офиса Президента Украины, народные депутаты Украины, представители государственных и коммерческих банков, девелоперы.

Сделаем так, чтобы каждый украинец, который нуждается в жилье, имел возможность его приобрести!

За прошлый год в Украине произошло много изменений, некоторые продолжаются до сих пор. Обо всем этом поговорим 13 мая, на Втором Ипотечном форуме.

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3cCddMg

Организаторы Форума: Конфедерація будівельників України, Український клуб нерухомості та Pro.Property.