Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В городах зафиксировали такую явку:
- В Днепре – 13,24%;
- Никополе – 12,91%;
- Славянске – 18,14%;
- Бердянске – 12,38%;
- Ужгороде – 12,19%;
- Львове – 12,89%;
- Дрогобыче – 11,46;
- Николаеве – 12,26%;
- Полтаве – 11,15%;
- Ровно – 12,35;
- Черкассах – 11,59%.
- Сегодня, 22 ноября, проходит повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.