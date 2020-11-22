Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В городах зафиксировали такую явку:

  • В Днепре – 13,24%;
  • Никополе – 12,91%;
  • Славянске – 18,14%;
  • Бердянске – 12,38%;
  • Ужгороде – 12,19%;
  • Львове – 12,89%;
  • Дрогобыче – 11,46;
  • Николаеве – 12,26%;
  • Полтаве – 11,15%;
  • Ровно – 12,35;
  • Черкассах – 11,59%.

  • Сегодня, 22 ноября, проходит повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.