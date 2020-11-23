Об этом свидетельствуют данные мониторинга Социологической группы “Рейтинг”.

Так, условный 5% барьер преодолели пять политических партий: “Слуга народа” (14,5%), “Европейская солидарность” (13,7%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (12,5%) , “За будущее” (8,6%) и “Батькивщина” (8,5%).

Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

По данным “Рейтинга”, анализ результатов местных выборов показал, что активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети. В результате удельный вес западных областей в общем массиве избирателей выросла с 27 до 31%.

“Наш край” в целом поддержали 3,9% избирателей, ВО “Свобода” – 3,3%, Радикальная партия Ляшко – 2,4%, партию “Сила и честь” – 2,4%, “УДАР Виталия Кличко” – 2 0%, партию “Предложение” – 2,2%, “Голос” – 1,7%, партию Шария – 1,4%, партию “Победа Пальчевского” – 0,8%.

Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.

Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 они получили 78%). При этом в областях, где были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.

Сравнительный анализ результатов опросов группы “Рейтинг” с результатами выборов показал достаточно высокую точность прогнозов (среднее отклонение по результатам партий составляет 0,7%), а незначительные отклонения объясняются: смещением реальной явки в сторону западных областей и относительно низким удельным весом молодежи в структуре тех , кто реально голосовал на выборах 25 октября.

Отмечается, что партия “Слуга народа” заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях .

“Оппозиционная платформа – За жизнь” получила высокие результаты на юге и востоке, а также в Сумской области.

“Европейская солидарность” заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, а также в Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия “За будущее” заняла лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

“Батькивщина” получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.

Партия “Наш край” заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО “Свобода” – в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко – Черниговской, “УДАР” – в Киеве, “Предложение” – в Днепропетровской.

Местные партии стали победителями в Винницкой ( “Украинская стратегия Гройсмана”), Закарпатской ( “Родной Закарпатье”), Полтавской ( “Доверие”), Харьковской ( “Блок Кернеса – Успешный Харьков!”), Хмельницкой ( “Команда Симчишин”), Черкасской (ПО “Черкасчане”) и Черниговской ( “Родной дом”) областях. Также местные партии на лидерских позициях в Херсонской ( “Нам здесь жить!”), Хмельницкой ( “За конкретные дела”) и Черновицкой ( “Единая Альтернатива”) областях.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах – сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве – в городской совет, в Донецкой и Луганской областях – в районные советы.