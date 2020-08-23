Помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что второй волны пандемии COVID-19 можно избежать, поскольку на сегодня медицина располагает средствами для борьбы с вирусом.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

“Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого… Иными словами, увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта”, – сказал Гуэрра.

Также он отметил, что количество инфицтрованных коронавирусом возрастет с началом учебного года. Тем не менее Гуэрра считает, что дети до 11 лет реже заражают окружающих, а у подростков после 12 лет, наоборот, повышается способность передать вирус.