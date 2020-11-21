Второй тур местных выборов: где и кого будут выбирать украинцы 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в некоторых городах Украины с населением более 75 тісяч жителей состоится второй тур местных выборов. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.

#Буквы рассказывают в каких городах и за кого будут голосовать украинцы.

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в 11 городах: Днепре, Бердянске, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Полтаве, Ровно, Никополе, Черкассах и Львове.

Днепр

В Днепре за кресло мэра будут бороться действующим мэр Борис Филатов (партия “Пропозиция”) и кандидат от “Гражданской силы” Загид Краснов.

Бердянск (Запорожская область)

Городским головой могут стать Валерий Баранов (“За будущее”) и Александр Свидло (“Оппозиционная платформа – За життя”).

Николаев

Николаевцы 22 ноября будут голосовать за Александра Сенкевича от партии “Пропозиция”, или Владислава Чайку ( “Оппозиционная платформа – За життя”).

Славянск (Донецкая область)

За кресло мэра в этом городе будут бороться Вадим Лях (“Оппозиционный блок”) и Павел Придворов ( “Оппозиционная платформа – за жизнь”).

Дрогобыч (Львовская область)

За пост мэра Дрогобыча борются Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец).

Ужгород

Во втором туре сойдутся действующий мэр города Богдан Андреев и его оппонент от “Слуги народа” Виктор Щадей.

Полтава

Полтавчане 22 ноября будут голосовать за Александра Мамая от партии “За будущее” и Сергея Иващенко от “Слуги народа”.

Ровно

За победу во втором туре выборов в Киеве будут бороться кандидат от местной партии “Ровно вместе” Виктор Шакирзян и кандидат от “ЕС” Александр Третьяк.

Никополь (Днепропетровская область)

Главой города могут стать Александр Саюк (“За будущее”), или Руслан Олейник (“Слуга народа”).

Черкассы

За пост главы Черкасс соревнуются Анатолий Бондаренко (“За будущее”) и Виктор Евпак (“Голос”).

Львов

За должность мэра города Львова борются действующий мэр Андрей Садовый (“Самопомич”) и кандидат от “ЕС” Олег Синютка.