Полиграфические предприятия оперативно печатают миллионы бланков для "опроса Зеленского". Из-за этого срывается процесс печати избирательных бюллетеней на местные выборы 25 октября.

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности”, глава Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз на своей странице в Facebook

По данным Фриз, харьковское предприятие “Глобус” работает в авральном режиме. Из-за напряженного темпа работы предприятие ошибочно напечатало двойной тираж одних и тех же бюллетеней.

“По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказалась под угрозой, а с уже напечатанными происходят “странные” метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем двойную печать бюллетеней одного образца, общим тиражом – 3000, которые нужно утилизировать”, – отметила Фриз.

При этом предприятие выпустило весь объем бланков для опроса, инициированного президентом. По словам Фриз, именно перенагрузка производства привела к коллапсу. “Глобус” не успевает вовремя завершить печать, допускает ошибки в пересчете и упаковке бюллетеней.

Фриз добавила, что проведение местных выборов в Харьковской области под угрозой срыва. Процесс голосования может не начаться вовремя.

В пресс-службе “ЕС” отметили, что Фриз сообщила об этих фактах в Комитет избирателей Украины.

Такое же заявление адресовали Общественной организации «ОПОРА».