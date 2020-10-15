Эту информацию она подтвердила в комментарии “Суспільному”.

Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил председателем Черниговской ОГА 15 октября в Качановке.

Как сообщили источники Obozrevatel, Хомчак и Коваленко встречались полгода. Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко это официально первый брак.

Анне Коваленко – 29 лет, Руслану Хомчаку – 53. Разница в возрасте составляет 24 года.

Анна Коваленко прошла в парламент по списку “Слуги народа” (под № 35).

Она – украинская общественная активистка, журналист, сотник 39-й женской сотни Самооборона Майдана, бывший советник министра обороны Степана Полторака.

Коваленко была участницей проекта олигарха Виктора Пинчука “Новые лидеры”, консультантом парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности.

Фото: скріншот Telegram “Силовой”

Коваленко также была советником министра информационной политики Украины, главы Государственной службы специальной связи и защиты информации. Член клуба дипломатического представительства офиса связи НАТО в Украине “Женщины во главе реформ”.

Коваленко получила степень магистра театроведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, а также прослушала курс “Военное командование и гуманитарное право” Женевского центра политики безопасности (GCSP) в Женеве (Швейцария). Она также вступила в аспирантуру Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности “Публичное управление”.

С 4 сентября 2019 Коваленко работала в Офисе президента Украины и была заместителем главы ОПУ Андрея Ермака.