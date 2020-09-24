Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, стала владелицей строительной фирмы в Москве.

Об этом говорится в расследовании проекта “Схемы: коррупция в деталях”.

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания “Юг Энерго” стала единственной владелицей компании “НЗНП Инжиниринг”.

Согласно декларации Виктора Медведчука, “Юг Энерго” контролирует его жена Оксана Марченко. Директором фирмы является Валерий Пак — бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

ООО “НЗНП Инжиниринг” зарегистрирована в Москве в апреле текущего года. Основное направление фирмы — “деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика”, дополнительные — деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

С августа 2020 года “НЗНП Инжиниринг” является членом “Ассоциации проектировщиков Южного округа”, что указано на сайте ассоциации. В территориальном объединении Южный округ, в который входит и Ростовская область, расположен завод семьи Медведчука.

“Схемы” отмечают, что название фирмы созвучно с рядом других компаний, принадлежащих семье Медведчука-Марченко. Это, в частности, “НЗНП Трейд”, добывающая нефть в Ханты-Мансийском округе, ТД “НЗНП”, которая занимается продажей нефтепродуктов, компания-перевозчик “Югтранс-НЗНП” и АО “НЗНП” (Новошахтинский завод нефтепродуктов).