Супруга первого помощника президента Сергея Шефира - Лариса весной 2020 года оформила право собственности на элитную квартиру в Киеве и участок на берегу Днепра в селе Лебедевка Вышгородского района.

Об этом сообщают “Наші гроші”, ссылаясь на данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В частности, 3 марта Лариса Шефир зарегистрировала право собственности на квартиру площадью 99,6 кв м в ЖК Chicago Central House, девелопером которого является Saga Development Андрея Вавриша. Этот жилой комплекс находится на ул. Антоновича, 44, возле стадиона “Олимпийский”.

А в мае супруга первого помощника Зеленского зарегистрировала право собственности на купленный участок площадью 0,37 га в селе Лебедевка.

По данным журналистов, владельцами соседних участков является управляющий партнер юридической фирмы Integrites Алексей Фелив, директор по юридическим вопросам группы “Нафтогаз” Ярослав Теклюк и советник юридической компании Aequo Евгений Левицкий. Также ряд участков оформлені на Владимира Лимакова, который является совладельцем ряда компаний, получивших гектары леса в Пирновском лесничестве на территории Лебедовского сельского совета.

Кроме того, Лариса Шефир в июне оформила на себя два участка в селе Иванковичи, которые образовались в результате разделения большего участка.

В собственности жены Шефира также пять квартир в Киеве и одно нежилое помещение в общей собственности.

Лариса Шефир является физическим лицом-предпринимателем, основным видом деятельности которой является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. До апреля 2019 года она была совладелицей ООО “Норин Плюс” вместе с женой президента Еленой Зеленской и главой бюджетного комитета Верховной Рады, нардепом от партии “Слуга народа” Юрием Аристовым.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера и соучредителя студии “Квартал 95” Сергея Шефира своим первым помощником.