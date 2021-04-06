Жена экс-нардепа, бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко Наталья Московец (Наталья Музыка) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить для ее мужа юриста от Офиса президента.

Видеообращение опубликовали на странице Семенченко в Facebook.

“Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам и поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал 7 апреля на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости”, – сказала жена экс-нардепа.

По ее словам, Семенченко – это “человек, отдавший независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей … а сейчас заслуживает того, чтобы защищать свою честь и достоинство в свободе”.

Заседание апелляционного суда относительно меры пресечения Семенченко должен состояться в среду, 7 апреля, в 11:00.