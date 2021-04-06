Видеообращение опубликовали на странице Семенченко в Facebook.
“Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам и поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал 7 апреля на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости”, – сказала жена экс-нардепа.
По ее словам, Семенченко – это “человек, отдавший независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей … а сейчас заслуживает того, чтобы защищать свою честь и достоинство в свободе”.
Заседание апелляционного суда относительно меры пресечения Семенченко должен состояться в среду, 7 апреля, в 11:00.
- Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение экс-народному депутату Семену Семенченко, а также “агенту НАБУ” Евгению Шевченко. Их подозревают в создании незаконного частного вооруженного формирования (ЧВК) и контрабанде оружия.
- 25 марта Служба безопасности Украины рассказала детали относительно деятельности разоблаченного накануне военизированного вооруженного формирования (т.н. “частной военной компании”).
- Также спецслужба обнародовала переписку и разговоры Шевченко, якобы свидетельствующие о его причастности к контрабанде оружия из РФ.
- Печерский суд избрал меру пресечения бывшему нардепу и командиру второго батальона “Донбасс” Семену Семенченко и бизнесмену Евгению Шевченко, которого в СМИ называют “агентом НАБУ”.