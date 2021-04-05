Елизавета Юрушева похвасталась тем, что ее муж Александр Скичко - глава Черкасской ОГА - стал студентом Гарвардского университета.

Об этом она написала в Insragram.

Бывший шоумен поступил на курсы в Гарвардский университет, где будет изучать коммуникации.

“Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это – и у меня мурашки по телу!” – заявила Юрушеву.

“Сколько я его знаю, он всегда движется вперед. Если что-то не знает – он выучит, если что-то не получается – он не опускает руки, а старается до тех пор, пока не получится. И сейчас Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard и теперь если он не на работе, то за компьютером – учиться и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре”, – написала Лиза.

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В 2019 году Елизавету Скичко-Юрушеву раскритиковали в Instagram за опубликованное фото правой руки, на которой красовалось кольцо и браслет с надписью “Зе! Скічко. Слуга народу”.

Ранее сообщалось, что Елизавета Юрушева-Скичко сделала подарок мужу на почти полмиллиона гривен.