Дружина народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська прокоментувала вечірку на честь свого дня народження на тлі карантину в Києві.

Про це вона написала в Instagram-сторіс.

Барановська заявила, що всі гості вечірки заздалегідь здали тест на коронавірус, а святкування не порушувало правила карантину.

“Мій ДР був закритим, зібралися лише найближчі, вузьке коло – трохи більше ніж 20 осіб, проходив у номерах готелю, не в ресторані… Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них антитіла. Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках”, – написала Барановська.

Барановська зазначила, що задекларує витрати на свято і їй “шкода почуттів українців”, яких торкнулася ця історія.

“У мене не було наміру викликати подібні емоції й своє приватне життя я навмисно не висвітлюю”, — додала Барановська.

Микола Тищенко раніше заявив, що “з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені” і що він не порушив карантин, але вибачився за свій “дещо зухвалий вчинок”.

Так, напередодні з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.

Водночас нардеп Євген Шевченко зустрівся сьогодні в Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Народний обранець заявив, що “давно мріяв” познайомитися з Лукашенком.