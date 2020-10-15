Жена украинского рэпера Картрайта спланировала его убийство – следком РФ

В Следственном комитете РФ заявили, что жена украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), который проживал в России, заранее спланировала его убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнал о случившемся от жены Юшко Марины Кохал – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

“В ходе расследования уголовного дела, следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины, мать обвиняемой находилась в указанной квартире”, – говорится в сообщении Следкоме.

14 октября правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства адвоката обвиняемого, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в квартире защитника. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и другие электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемого, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, добавили в Следкоме.