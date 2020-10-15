Жена украинского рэпера Картрайта спланировала его убийство – следком РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.
О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнал о случившемся от жены Юшко Марины Кохал – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.
“В ходе расследования уголовного дела, следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины, мать обвиняемой находилась в указанной квартире”, – говорится в сообщении Следкоме.
14 октября правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства адвоката обвиняемого, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в квартире защитника. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и другие электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемого, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, добавили в Следкоме.
Как стало известно ранее, в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили расчлененные останки рэпера Энди Картрайта. Он родился в украинском городе Нежин, там закончил педуниверситет по специальности преподавателя английского языка. В Санкт-Петербурге активно участвовал в рэп-баттлах Versus Battle.
В понедельник, 3 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, но суд, учитывая тяжесть преступления, решил отправить ее в СИЗО почти на 2 месяца – до 30 сентября.
По предварительной версии следствия, рэпер мог умереть от передозировки, а жена Марина не хотела его бесславной смерти, потому расчленила тело.
Теперь следствие утверждает, что Кохал “неустановленным способом, но умышленно” убила Юшко, а после расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.
- Позже несколько российских СМИ сообщили, что жена рэпера признала свою вину в убийстве музыканта. Но адвокат обвиняемой утверждает, что она свою причастность к убийству отрицает.