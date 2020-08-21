Об этом она написала на своей странице d Facebook.

Зеленская отметила, что это ее первое сообщение после долгой паузы, связанной с заболеванием COVID-19.

“Догадываюсь, что вопрос, который интересует вас больше всего: как это – перенести коронавирусную болезнь? Попробую ответить. Тому, кто до сих пор не верит, что я болела, и считает мою болезнь странным пиаром … вам, к сожалению, будет неинтересно”, – написала она.

Первая леди рассказала, что известие о болезни стала для нее неожиданностью, поскольку не было никаких симптомов.

“Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и имеют антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем”, – пояснила Зеленская.

Она отметила, что когда была “на пике” болезни, “имела три неприятные дни, когда чувствовала себя действительно плохо – ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель”.

Сын, по ее словам, перенес заболевание легко.

“К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня – пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (где 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели … Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости … но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно”, – отметила супруга президента.

Зеленская также добавила, что болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца. Она призвала украинцев быть осторожными в отношении к собственному здоровью.

“Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка “подарили” мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень меня переживали. Поэтому умоляю – не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех! Знаю, что мы – сильные и умные!”, – подчеркнула Зеленская.

О том, что Елена Зеленская подхватила коронавирус, стало известно 12 июня. Она находилась на самоизоляции.

16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализирована в одну из больниц Киева с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.