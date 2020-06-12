Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленская чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи.

Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В ОПУ добавили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций МОЗ, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.

На вопрос, что остановило, президент ответил, что это “был бы перебор”, а потом уточнил: кто-то ему подсказал, что люди подумают – это пиар.

“Меня бы и семья не простила. Они бы сказали, что я сумасшедший”, – сказал Зеленский.