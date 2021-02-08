Оксану Марченко, жену нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, внесли в базу сайта "Миротворец".

Об этом сообщается на сайте базы.

Марченко оказалась в базе “Миротворца” за “финансирование террористов и российских оккупантов”.

“Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками”, – говорится в сообщении.

Также Марченко обвиняют в незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, в участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.

Согласно данным “Миротворца”, Марченко также является противником независимости украинского православия от РПЦ.

В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности жены нардепа к деятельности ряда компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагменты интервью с ней.

Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала “1 + 1”.