Об этом сообщается на сайте базы.

Марченко оказалась в базе “Миротворца” за “финансирование террористов и российских оккупантов”.

“Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками”, – говорится в сообщении.

Также Марченко обвиняют в незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, в участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.

Согласно данным “Миротворца”, Марченко также является противником независимости украинского православия от РПЦ.

В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности жены нардепа к деятельности ряда компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагменты интервью с ней.

Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала “1 + 1”.

  • В июне стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1 + 1” и “2 + 2”.
  • В сентябре сообщалось, что Виктор Медведчук через пять компаний, конечным владельцем которых является Оксана Марченко, купил недвижимость на побережье Черного моря в Болгарии на 20 млн евро.