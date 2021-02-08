Об этом сообщается на сайте базы.
Марченко оказалась в базе “Миротворца” за “финансирование террористов и российских оккупантов”.
“Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками”, – говорится в сообщении.
Также Марченко обвиняют в незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, в участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.
Согласно данным “Миротворца”, Марченко также является противником независимости украинского православия от РПЦ.
В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности жены нардепа к деятельности ряда компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагменты интервью с ней.
Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.
Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала “1 + 1”.
- В июне стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1 + 1” и “2 + 2”.
- В сентябре сообщалось, что Виктор Медведчук через пять компаний, конечным владельцем которых является Оксана Марченко, купил недвижимость на побережье Черного моря в Болгарии на 20 млн евро.