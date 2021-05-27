Дружина нового власника «УП» в 2015 році паралізувала рух трамваїв у столиці: як це було?

У 2015 році дружина відомого бізнесмена, очільника Європейської бізнес-асоціації Томаша Фіали Наталія опинилася у центрі скандалу через порушення правил дорожнього руху.

Про це у Facebook повідомляв юрист Владислав Дулапчій.

Зокрема, у березні 2015 року водійка припаркувала свій коричневий Porsche Cayenne на трамвайній колії й паралізувала рух цього виду транспорту на три години. Юрист додав, що “ДАІшники бігали безпорадно навколо і розводили руками, мовляв, все нормально, причин евакуювати немає, тому що транспортний засіб суттєво не заважає решті транспорту”.

Виявилося, що власницею авто була Наталія Фіала – дружина гендиректора Dragon Capital та президента ЄБА Томаша Фіали. Ба більше, юрист заявив, що подружжя змінило держномери цього автомобіля всього за 1 день.

“Трошки часу, проведеного в Інтернеті, дозволило дізнатися, що цей громадянин дуже любить розповісти нам, неумитим українцям, про те, як у нас все погано, корупція, і що нам ще далеко до Європи. При цьому абсолютно по-європейськи ховає сліди паркування своєї дружини, користуючись послугами нашого доблесного ДАІ, перереєструвавши авто за 1 день! Явно не безплатно! 31/03/2015 номера АА 2682 КТ, а вже на наступний день – АА 6726 АТ. Ех! Велика сила безплатних держреєстрів!” – зазначив Владислав.

Трамвайне депо звернулося до Печерського суду Києва з позовом про компенсацію матеріальних збитків завданих припиненням пасажиропотоку і блокуванням трамвайних колій автомобілем Porsche Cayenne Наталії Фіали.