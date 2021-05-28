Дружина секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова володіє спільним бізнесом з сином Михайла Бродського, якому належить новинний сайт "Обозреватель".

Про це #Буквам стало відомо з відкритих джерел.

Як з’ясували #Букви, дружина секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова володіє частками в компаніях, іншим співвласником яких є Юрій Михайлович Бродський – син Михайла Бродського.

Зокрема, про це свідчить щорічна декларація Олексія Данілова, опублікована на сайті НАЗК. В розділі 7 декларації зазначено, що дружині Данілова, Людмилі Володимирівні Даніловій, належить частка у ПРАТ “Київський деревообробний комбінат” (код ЄДРПОУ 05421634).

Згідно з даними сервісу Youcontrol, ПРАТ “КДК” володіють Людмила Данілова, Вадим Кісіль та Юрій Бродський.

Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України містить інформацію про те, що з ПРАТ “КДК” пов’язана ще одна юридична особа – ТОВ “Новострой Інвест” (код ЄДРПОУ 36134785).

Частками в зазначеній компанії також володіють Людмила Данілова та Юрій Бродський, разом з уже згаданим Вадимом Кісілем. Крім того, Юрій Михайлович Бродський вказаний ще й керівником цього товариства.

Про факт володіння Людмилою Даніловою часткою у ТОВ “Новострой Інвест” також можна дізнатися з декларації секретаря РНБО.

Як повідомлялося раніше, юридично видання “Обозреватель” є ТОВ “Золота середина” (код ЄДРПОУ 32611564). Ця компанія належить родині Михайла Бродського – дружині Світлані та синам Юрію і Ростиславу, а також ТОВ “Денді ЮА” (код ЄДРПОУ 35058028). Останнє також належить родині Михайла Бродського – дружині та обом синам.

Крім переліченого, ТОВ “Золота середина” належить право на знак для товарів і послуг “Обозреватель”. За даними Укрпатенту, заявником при реєстрації цього знака виступав безпосередньо Михайло Бродський.

Михайло Бродський — бізнесмен, колишній депутат та голова редакційної ради видання “Обозреватель”.Про належність “Обозревателя” ТОВ “Золота середина” вказано й на сайті видання.