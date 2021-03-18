Жена лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука Оксана Марченко, а также гражданская жена его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк оспаривают в Верховном Суде санкции, введенные против них.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Отмечается, что иск от Марченко поступил 16 марта. На следующий день, 17 марта, в суд обратилась и Лавренюк.

В Верховном суде добавили, что 15 марта поступил иск от компании EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Он также касается обжалования санкций.

Суд открыл производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Рассмотрение дела назначили на 7 апреля 2021 года.

Напомним, 16 марта стало известно, что кум Владимира Путина и глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктор Медведчук оспаривает указ президента Владимира Зеленского о применении санкций против него.

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.