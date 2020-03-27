Репер Fedez и его супруга — дизайнер Кьяра Ферраньи — опубликовали забавное видео о жизни на карантине в стиле "Друзей" с музыкой из культового сериала.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Fedez’а.

В опубликованном видео звездная пара показала, чем они занимаются на карантине (играют с сыном, танцуют, наряжают собаку и даже сидят на Pornhub) в стиле популярного сериала “Друзья”.

Свой “сериал” супруги назвали “Карантин”. В главных ролях — все жители дома супругов: сам Федерико Лючия (Fedez), его супруга Кьяра Ферраньи (“Ла Ферри”), их сын Леоне (“Лелло”), собака Матильда, отец исполнителя Франко, Папа Римский Франциск и другие.

“Понятно, что мне нечем заняться?”, — так ролик прокомментировал сам артист.

Ранее Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия призвали всех не оставаться в стороне от ситуации с коронавирусом в мире, и, в частности, в Италии. Они порекомендовали всем оставаться дома, а также начали сбор средств для миланской больницы Сан-Раффаэле.

“Оставайтесь дома так долго, насколько это возможно в это критическое время. Скажите другим быть осторожными и помогите больницам Италии!” – сообщила Ферраньи.

Сама пара также сделала пожертвование для больницы в размере 100 тысяч евро.