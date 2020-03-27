Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Fedez’а.
В опубликованном видео звездная пара показала, чем они занимаются на карантине (играют с сыном, танцуют, наряжают собаку и даже сидят на Pornhub) в стиле популярного сериала “Друзья”.
Свой “сериал” супруги назвали “Карантин”. В главных ролях — все жители дома супругов: сам Федерико Лючия (Fedez), его супруга Кьяра Ферраньи (“Ла Ферри”), их сын Леоне (“Лелло”), собака Матильда, отец исполнителя Франко, Папа Римский Франциск и другие.
“Понятно, что мне нечем заняться?”, — так ролик прокомментировал сам артист.
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Ранее Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия призвали всех не оставаться в стороне от ситуации с коронавирусом в мире, и, в частности, в Италии. Они порекомендовали всем оставаться дома, а также начали сбор средств для миланской больницы Сан-Раффаэле.
“Оставайтесь дома так долго, насколько это возможно в это критическое время. Скажите другим быть осторожными и помогите больницам Италии!” – сообщила Ферраньи.
Сама пара также сделала пожертвование для больницы в размере 100 тысяч евро.
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Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus (link in bio e stories) Aiutateci a condividere il più possibile ❤🙏🏻
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