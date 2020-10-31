31 октября Шевченковский районный суд столицы избрал водителю, который совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Известно, что 66-летний водитель Юрий Назаренко будет находиться под домашним арестом в течение 60 суток. Его адвокат после суда заявил журналистам, что вполне доволен решением.

В зал суда виновника ДТП привезли на медицинской каталке. Он пообещал, что выплатит материальные компенсации всем жертвам и пострадавшим.

В качестве свидетеля в суде выступил врач. Он отметил, что накануне аварии Назаренко пережил операционное вмешательство. Однако во время МРТ обнаружили тромбоз в прооперированной области. Мужчина требует регулярного медицинского наблюдения, иначе существует опасность инсульта.

По словам врача, медикаменты, которые принимал подозреваемый, не могли стать причиной аварии, ведь не влияют на способность управлять автомобилем.