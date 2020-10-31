Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Известно, что 66-летний водитель Юрий Назаренко будет находиться под домашним арестом в течение 60 суток. Его адвокат после суда заявил журналистам, что вполне доволен решением.
В зал суда виновника ДТП привезли на медицинской каталке. Он пообещал, что выплатит материальные компенсации всем жертвам и пострадавшим.
В качестве свидетеля в суде выступил врач. Он отметил, что накануне аварии Назаренко пережил операционное вмешательство. Однако во время МРТ обнаружили тромбоз в прооперированной области. Мужчина требует регулярного медицинского наблюдения, иначе существует опасность инсульта.
По словам врача, медикаменты, которые принимал подозреваемый, не могли стать причиной аварии, ведь не влияют на способность управлять автомобилем.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько автомобилей.
- По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.