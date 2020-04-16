На подъезде к Киеву за сильных порывов ветра произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“Из-за непогоды на автодороге М-07 “Киев-Ковель-Ягодин” (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что ДТП произошло из-за недостаточной видимости на дороге в результате пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра.

“Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу”, – добавили в патрульной полиции.