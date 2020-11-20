Об этом сообщает издание Наші гроші. Львів.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 12 ноября на основе данных экспертизы на полиграфе, которая показала, что у Сергея Змроця “не выявили реакций”, свидетельствующих о ложность его показаний об обстоятельствах ДТП.

Суд решил, что вина Змроця в даче ложных показаний не доказана и оправдал его.

К слову, охранник Сергей Змроць – один из свидетелей, которые утверждали, что не видели 18 августа 2017 года за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG бизнесмена Петра Дыминского, когда произошла смертельная ДТП в селе Ямельня Яворивского района. В результате ДТП погибла 31-летняя водитель Opel Astra Наталья Трила.

Соучредитель ООО “Частная охранная фирма” Ирбис “Андрей Борщ заявил, что он был за рулем автомобиля, который совершил ДТП. Этого человека СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского. Сам Дыминский сразу после ДТП полетел в Женеву и уже не вернулся.

В момент аварии с автомобилем Дыминского двигался автомобиль Lexus LX 570. В этом авто находился Сергей Змроць и еще двое охранников “Ирбис”. Во время досудебного расследования он сообщил, что Дыминский находился именно в авто Lexus LX 570, а не в Mercedes S 65 AMG, который причинил аварию.

По показаниям Змроця, Lexus двигался впереди, но водитель увидел в зеркале столб дыма и вернулся. Охранники подошли к автомобилю Opel, а Дыминский с охранником – к Mercedes. За рулем последнего находился, по показаниям охранника, Андрей Борщ.

Эту версию поддержали другие охранники и сам Борщ.

Судебная экспертиза не обнаружила биологических следов Борща на подушке безопасности, сработавшей в результате ДТП. Однако частицы эпителия охранника обнаружили на внутренней обшивке авто.