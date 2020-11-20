Об этом сообщает издание Наші гроші. Львів.
Отмечается, что соответствующее решение суд принял 12 ноября на основе данных экспертизы на полиграфе, которая показала, что у Сергея Змроця “не выявили реакций”, свидетельствующих о ложность его показаний об обстоятельствах ДТП.
Суд решил, что вина Змроця в даче ложных показаний не доказана и оправдал его.
К слову, охранник Сергей Змроць – один из свидетелей, которые утверждали, что не видели 18 августа 2017 года за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG бизнесмена Петра Дыминского, когда произошла смертельная ДТП в селе Ямельня Яворивского района. В результате ДТП погибла 31-летняя водитель Opel Astra Наталья Трила.
Соучредитель ООО “Частная охранная фирма” Ирбис “Андрей Борщ заявил, что он был за рулем автомобиля, который совершил ДТП. Этого человека СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского. Сам Дыминский сразу после ДТП полетел в Женеву и уже не вернулся.
В момент аварии с автомобилем Дыминского двигался автомобиль Lexus LX 570. В этом авто находился Сергей Змроць и еще двое охранников “Ирбис”. Во время досудебного расследования он сообщил, что Дыминский находился именно в авто Lexus LX 570, а не в Mercedes S 65 AMG, который причинил аварию.
По показаниям Змроця, Lexus двигался впереди, но водитель увидел в зеркале столб дыма и вернулся. Охранники подошли к автомобилю Opel, а Дыминский с охранником – к Mercedes. За рулем последнего находился, по показаниям охранника, Андрей Борщ.
Эту версию поддержали другие охранники и сам Борщ.
Судебная экспертиза не обнаружила биологических следов Борща на подушке безопасности, сработавшей в результате ДТП. Однако частицы эпителия охранника обнаружили на внутренней обшивке авто.
- 18 августа 2017 года сообщалось, что автомобиль экс-владельца ФК “Карпаты” и бывшего совладельца телеканала ZIK Петра Дыминского попал в ДТП во Львовской области, в результате которого погибла девушка. Вину на себя взял охранник бизнесмена.
- 21 августа Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде ареста охраннику Дыминского.
30 августа экспертиза ДНК подтвердила, что охранник бизнесмена, владельца ФК “Карпаты” Петра Дыминского, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, не был за рулем автомобиля.
- 6 сентября сотрудники полиции провели следственные действия в главном офисе Петра Дыминского, который выехал за границу после смертельного ДТП с участием его авто.
- 12 декабря Петру Дыминскому сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия во Львовской области, в результате которого погиб человек. При этом дело в отношении охранника бизнесмена, который взял на себя вину за ДТП, было закрыто из-за “отсутствия в его деянии состава уголовного правонарушения”.
- В декабре документы в отношении бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в причастности к смертельному ДТП во Львовской области, были направлены на рассмотрение в генеральный секретариат Интерпола.