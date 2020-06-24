Об этом говорится в заявлении местных властей.
Принимать иностранных туристов в Дубае начнут с 7 июля. Туристы должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них коронавирусной инфекции или пройти такой тест в аэропорту Дубая.
В случае получения положительного результата на COVID-19 они будут помещены на двухнедельный карантин.
Туристы также обязаны иметь с собой медицинскую страховку и заполненную форму о состоянии здоровья.
Отмечается, что авиакомпании имеют право отказать пассажирам в посадке, если у путешественников будут видны симптомы коронавируса.
Относительно тех лиц, у кого есть вид на жительство в Дубае, они могут прибывать туда уже с 22 июня.
- В Дубае пассажирам проводят анализ крови на COVID-19 перед посадкой в самолет.