Дубай (ОАЭ) откроет свои границы для иностранных туристов с 7 июля.

Об этом говорится в заявлении местных властей.

Принимать иностранных туристов в Дубае начнут с 7 июля. Туристы должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них коронавирусной инфекции или пройти такой тест в аэропорту Дубая.

В случае получения положительного результата на COVID-19 они будут помещены на двухнедельный карантин.

Туристы также обязаны иметь с собой медицинскую страховку и заполненную форму о состоянии здоровья.

Отмечается, что авиакомпании имеют право отказать пассажирам в посадке, если у путешественников будут видны симптомы коронавируса.

Относительно тех лиц, у кого есть вид на жительство в Дубае, они могут прибывать туда уже с 22 июня.